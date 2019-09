Cosa fare nel weekend? Ecco gli eventi a Latina e Provincia

Spettacoli, musica, feste e molto altro ancora, come sempre il fine settimana nella provincia pontina è ricco di appuntamenti per tutti i gusti e per tutte le età.

Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento:



Manifestazioni

– Best Wine a Terracina

– Cantine Aperte per la Vendemmia all’Azienda Ganci

– Premio Camilla a Priverno

– Festa di San Michele ad Aprilia

– Secolare Fiera di San Michele a Sermoneta

– Japan Land al Cambellotti

– Formia Wind Festival

– Tib Game al bosco di Sabaudia

– La Radio e il Suono a Piana delle Orme



Musica

– Settembre in Musica a Sabaudia

– Loredana Bertè in concerto ad Aprilia

– Young Signorino in concerto a Latina

– Giancane live a Latina



Spettacolo e cultura

– TenDance Festival a Latina

– Visioni Corte Film Festival a Gaeta

– Maria Antonietta e le Sette Ragazze Imperdonabili

– Visite guidate all’area Archeologica di Priverno

– Libri in Fiera a Sermoneta

– Touchless The Show a Minturno

Mostre

– Mirrors of Emptiness allo Spazio COMEL

– Sabaudia con i miei occhi: mostra fotografica

– Rainy Day Canapè alla LM Gallery

– Lo Stracquo a Ponza

Rassegne Estive

– Latina E’State: un mare di eventi

– Sabaudia in Vetrina

– Estivare Priverno

– L’estate di Circe

– Estate Fondana



Articolo in aggiornamento