Cosa fare nel weekend? Ecco gli eventi a Latina e Provincia

Un weekend ricco di appuntamenti: feste, concerti, spettacoli, mostre e degustazioni. A Latina e provincia come sempre ce n’è per tutti i gusti.

Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento:

Manifestazioni

– Festival del Gelato a Gaeta

– Altre Storie a Q4 e Q5

– Città di Fondazione a Piana delle Orme

– Pellegrinaggio Notturno alla casa del martirio di Maria Goretti

– Best Wine a Bassiano

– Il Fascino delle Nostre Radici a Borgo Vodice

– Sapori di Mare a Sperlonga

– Franciacorta in Villa

– Palio della Madonna del Soccorso a Cori

– Olim Palus: corsa notturna a Latina

– XBeach: eventi sporti sul litorale pontino

– Bianco rosso e Pontino al Cambellotti

– Cocomero Summer Festival a Sabaudia



Musica, spettacolo e cultura

– Hocus Pocus incantesimo di Halloween a Fondi

– Visti guidate all’area archeologica di Privernum

– Imprevisti e Probabilità portano in scena Shakespeare

– Radure: festival teatrale sui Monti Lepini

– Favole al Tempio di Giove

– 55° edizione del Festival Pontino di Musica

– Festival della Commedia Italiana a Formia

– Visite guidate per sordi al Museo Emilio Greco

Mostre

– Rainy Day Canapè alla LM Gallery

– Eventi 2019 a Sermoneta

– Mara Lautizi in mostra a Latina

Rassegne Estive

– Sabaudia in Vetrina

– Estivare Priverno

Articolo in aggiornamento