Cosa fare nel weekend? Ecco gli eventi a Latina e Provincia

Prosegue l’estate nella provincia pontina sempre più ricca di eventi e manifestazioni. Anche questo weekend ci aspettano feste, concerti, spettacoli, mostre e degustazioni, come sempre ce n’è per tutti i gusti.

Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento:



Manifestazioni

– Sagra della Zazzicchia di Sonnino

– Lady Bu Sagra della Bufaletta a Pontinia

– Lenola Pizza Village

– Fermento a Sabaudia

– Notte Bianca a Priverno

Musica

– Vinicio Capossela live a Terracina

– I Salotti Musicali



Spettacolo e cultura

– Il Parco e la Commedia a Sabaudia

– Festival del Teatro Classico a Formia

– Visite guidate all’area archeologica di Privernum

– Ulisse e le sue Donne al Tempio di Giove

– Come il Vento nel Mare

– Feelmare a Ventotene

Mostre

– Rainy Day Canapè alla LM Gallery

Rassegne Estive

– Latina E’State: un mare di eventi

– Cisterna Estate

– Sabaudia in Vetrina

– Estivare Priverno

– L’estate di Circe

– Estate lenolese

– Estate a Campodimele

– Estate Fondana



