Cosa fare nel weekend? Ecco gli eventi a Latina e Provincia

Tornano a essere numerosi gli eventi per vivacizzare il fine settimana pontino tutti all’aperto o a ingresso limitato nel rispetto delle norme anti COVID-19 per garantire a tutti una fruizione rilassata e sicura.

Intrattenimento, cultura, visite guidate, escursioni e spettacoli per riprendere finalmente, anche se con cautela, la normalità.

Per tutti coloro che cercano qualcosa di interessante da fare nel weekend ecco qualche suggerimento:

Manifestazioni

– Ti conosco mascherina a Priverno e Maenza

– Tower Drive in a Pontinia

– Fine settimana al Parco Riviera di Ulisse

– Mitico Circeo: visita guidata

– Spettacolo di Stuntman a Latina



Spettacoli e cultura

– Libri nel Parco con Matteo Santandrea

– Fuori dalle Righe Summer a Formia

– Il Cancello delle Favole a Formia

– Pacifico Silano e Sarah Palmer in mostra alla galleria Monti

