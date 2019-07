Cosa fare nel weekend? Ecco gli eventi a Latina e Provincia

Un weekend ricco di appuntamenti: feste, concerti, spettacoli, mostre e degustazioni. A Latina e provincia come sempre ce n’è per tutti i gusti.

Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento:



Manifestazioni

– Sagra delle Regne a Minturno

– Lo Sbaracco a Fondi

– Gillette Padel Tennis Vip Cup a Sabaudia

– Festival dello Street Food a Terracina

– Carosello Storico dei Rioni di Cori

– XBeach sul litorale pontino

– Bianco rosso e Pontino al Cambellotti

Musica

– Priverno Rock Festival

– Festival Pontino di Musica

– I Salotti Musicali

– JazzFlirt Festival a Formia

Spettacolo e cultura

– Inkiostro a Cori

– Visite guidate all’area archeologica di Privernum

– Radure: festival teatrale sui Monti Lepini

– Favole al Tempio di Giove

– Festival della Commedia Italiana a Formia

Mostre

– Emanuela Del Vescovo in mostra a Priverno

– Rainy Day Canapè alla LM Gallery

– Mara Lautizi in mostra a Latina

Rassegne Estive

– Sabaudia in Vetrina

– Estivare Priverno

– L’estate di Circe

– Estate lenolese

– Estate Fondana

Articolo in aggiornamento