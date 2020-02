Cosa fare nel weekend? Ecco gli eventi a Latina e Provincia

Il freddo imperversa ma la voglia di divertirsi e rilassarsi non viene meno. Per tutti coloro che cercano qualcosa di interessante da fare nel fine settimana sono in programma tanti eventi dedicati a grandi e piccini nel weekend pontino.

Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento:



Manifestazioni

– Festa della polenta a Pontenuovo

– La Guerra Elettronica a Piana delle Orme

– Carnevale Pontino a Borgo Vodice

Musica

– Danilo Rea al Circolo Cittadino

– Roberto Ventimiglia al Sottoscala 9

– Mediterranima dal vivo a Bassiano



Spettacolo e cultura

– Le Erinni in scena a Sezze

– Ciao Buio in scena al Costa

– La Cavalleria Rusticana in scena al Moderno

– Aquile Randagie all’Ariston di Gaeta

– La gioia fa parecchio rumore presentato al MUG

– Sipario d’Autore a Itri

–

Mostre

– Materia e Luce allo Spazio COMEL

– Dinosauria a Sezze



Articolo in aggiornamento