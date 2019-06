Cosa fare nel weekend? Ecco gli eventi a Latina e Provincia

Un weekend ricco di appuntamenti molti alla scoperta delle bellezze naturali e storiche del nostro territorio ma soprattutto delle eccellenze enogastronomiche. Non mancheranno fiere, manifestazioni religiose, spettacoli, arte, manifestazioni, come sempre ce n’è per tutti i gusti.

Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento:

Manifestazioni

– International World Beer a Formia

– I Fiori di Camilla a Priverno

– Sagra delle Ciliegie di Maenza

– Incontro Gastronomico dell’Agro

– XBeach: eventi sporti sul litorale pontino

– Notti Magiche a Pontinia

– International Street Food al Parco Falcone e Borsellino

– #chiguidanonbeve a Latinafiori

– Festa della Madonna del Cielo a Fondi

– Bianco rosso e Pontino in Azienda

Musica, spettacolo e cultura

– Il cantautorato americano al Circolo Cittadino

– Sperlonga Music Fest

– Visite guidate all’area archeologica di Privernum

Mostre

– SonoContour: Sergey Filatov in mostra allo Spazio COMEL

– Rainy Day Canapè alla LM Gallery

– Nino de Luca alla Pinacoteca di Gaeta

– L’Abisso e la Luce in mostra a Valvisciolo

– Eventi 2019 a Sermoneta

Articolo in aggiornamento