Cosa fare nel weekend? Ecco gli eventi a Latina e Provincia

Arriva finalmente il fine settimana e le proposte per rilassarsi e divertirsi non mancano: degustazioni, spettacoli teatrali per grandi e piccini, musica, intrattenimento e appuntamenti culturali. Come sempre il weekend nella provincia pontina è ricco di eventi per tutti i gusti e per tutte le età.

Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento:



Manifestazioni

– Castagne e Vino a Monte San Biagio

– L’Estate di San Martino all’Azienda Ganci

– Favole di Luce a Gaeta

–



Musica

– Francesco Guerri in concerto a Latina

– Roberto Angelini e Rodrigo D’Erasmo in concerto a Cori

–

–



Spettacolo e cultura

– Due Donne in Fuga in scena ad Aprilia

– Radice di Due in scena a Latina

– Omaggio a Gianni Rodari a Priverno con Matutateatro

–



Mostre

– Messaggi Interiori nel Tempo a Valvisciolo

– Il Silenzio dell’inchiostro a Bassiano

–



Articolo in aggiornamento