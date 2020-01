Cosa fare nel weekend dell’Epifania? Ecco gli eventi a Latina e Provincia

È arrivata l’Epifania, ma prima di tornare alla vita di tutti i giorni ci prendiamo questo ultimo fine settimana per festeggiare, viaggiare e accogliere la simpatica vecchina che porta dolciumi ai bimbi che hanno fatto i buoni e carbone ai birbantelli.

Dunque ancora per qualche giorno potremo godere di passeggiate tra i mercatini luminarie, assistere a spettacoli a tema o semplicemente ammirare gli addobbi natalizi. Come sempre il weekend a Latina e provincia è ricco di eventi per tutti i gusti e per tutte le età.

Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento:

Feste della Befana

– Discesa della Befana e mercatini a Latina

– Concerto dell’Epifania e Bacio del Bambinello



Manifestazioni e spettacolo

– Notte di Luci a Itri

– Christmas Disney Show a Fossanova

– Enigmi Marini al Parco del Circeo

– Favole di Esopo al Tempio di Giove

– Quel Dono a Natale a Formia



Mostre

– Natalis al MUG

– Littoria in Rilievo a Latina

– Il Porticato Gaetano

– A Private Matter alla LM Gallery

– Gioielli d’Artista a Priverno

– Incontro alla Casa del Combattente

– Dinosauria a Sezze



Rassegne natalizie

– Natale a Latina

– Favole di Luce a Gaeta

– Il Magico Bosco di Natale a Pontinia

– Presepi a Maenza

– Presepi e Musica a Sermoneta

– Natale apriliano

– La Magia del Natale a Sabaudia

– Natale a Formia

– Natale a Rocca Massima

– Natale a Terracina

– Natale a Minturno

– Natale a Maenza

– Natale a Priverno

– Natale a Prossedi

– Natale a Cori

– Natale intorno al Ceppo del Trivio

– Presepe nelle Grotte a Cisterna



