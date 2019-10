Cosa fare ad Halloween? Ecco gli eventi a Latina e provincia

Una festa controversa, ultimamente un po’ osteggiata soprattutto da chi non ne conosce le antiche origini celtiche e lo spirito ironico che la caratterizza: Halloween è una festa mutuata dai paesi anglosassoni ormai entrata anche nella nostra tradizione.

E se in America si usa addobbare le case, organizzare scherzi, preparare pasticcini di mille forme mostruose e girare di casa in casa proponendo la famosa formula “dolcetto o scherzetto?” in Italia si festeggia in vario modo, facendo soprattutto divertire i bambini con mascherine a tema.

Tante sono le iniziative per grandi e piccini, ecco qualche idea per festeggiare in compagnia:

– Spettacoli da brivido a Latinafiori

– Festa in maschera al centro commerciale Le Torri

– Casa stregata al Miami Beach

– La leggenda di Jack O’Lantern a Opera Prima

– Cena spettacolo col Conte di Cagliostro a Minturno

– Laboratori creativi e sfilata di mascherine con Scarpette Rosse

– Halloween in discoteca

Tutti coloro che non hanno intenzione di festeggiare con maschere orrorifiche e atmosfere cupe possono andare al cinema a farsi due risate con l’uscita de “Il giorno più bello del mondo” il nuovo film di Alessandro Siani che sarà in moltissime sale italiane proprio a partire dal 31 ottobre.