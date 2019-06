XBeach: sul litorale pontino arrivano eventi sportivi, musica e cultura

Dopo il successo dell’edizione zero dello scorso anno e la manifestazione invernale di XWinter torna a Latina X Beach, la manifestazione di sport, musica e cultura, organizzata dall’Osservatorio per lo Sport e il turismo sportivo della provincia e dall’associazione Minerva.

Ben 45 giorni di eventi sportivi, musica, incontri con autori e tanto divertimento pensati con l’obiettivo di avvicinare grandi e piccoli al mondo dello sport. Dal 1° giugno al 14 luglio il lungomare di Latina sarà animato da tornei di valenza nazionale, dimostrazioni gratuite e lezioni di diverse discipline con i migliori istruttori di fintness, spettacoli e laboratori di aquiloni, tornei di briscola, dama e scacchi, cultura con la presentazione di libri, musica e tanto altro. Le associazioni sportive aderenti all’Osservatorio per lo sport e per il turismo sportivo offriranno la possibilità di praticare gratuitamente attività sportive. Istruttori professionisti delle varie discipline saranno a disposizione per quanti vorranno provare il surf, il sup, il nuoto e la pallanuoto, l’aerobica, l’aquagym e la gym freestyle, lo street workout, il beach tennis ed il functional training.

Durante la manifestazione sportiva sarà presente il Dott. Salvatore Battisti, biologo, nutrizionista, specialista in scienze dell’alimentazione che darà consigli sull’alimentazione dello sportivo, su come prepararsi e ottimizzare il recupero.

Vasto il calendario degli eventi che faranno tappa in alcuni stabilimenti balneari della nostra città tra cui il Mediterraneo, il Miramare, il Tirreno e lo Space Time passando per la piscina open comunale. Alcuni tornei, invece, si terranno in altre città pontine tra cui Sabaudia, Terracina e Sperlonga. In ogni stabilimento balneare si svolgeranno, poi, anche tutti gli eventi culturali in programma organizzati in collaborazione con l’agenzia Omicron.

Il programma di XBeach 2019

Venerdì 31 maggio

ore 16.30 presso il Palascherma di via Aspromonte a Latina

Saggio/dimostrazione di gioco scherma e scherma pre-agonistica

Sabato 1 giugno

ore 11.00 via Umberto I, a Latina (davanti ex cinema Giacomini)

Sfilata per le vie del centro delle associazioni sportive aderenti all’Osservatorio per lo sport e il turismo sportivo della provincia di Latina. La sfilata passerà nella zona della Ztl per arrivare sotto i portici del Comune di Latina in piazza del Popolo dove si terrà una breve cerimonia d’apertura

STABILIMENTO HOTEL MEDITERRANEO (FOCE VERDE)

Acqua Gym – Istruttore professionista Luana Santucci

Tutti i martedì dalle 17.30 alle 18.30. Sabato e domenica dalle 12.00 alle 13.00

Functional training e corpo libero - Dott. Manuel Rimonti

Tutti i martedì, giovedì e sabato con inizio alle ore 9.30

Regolazione psico corporea, tecnica meditativa di consapevolezza psico-corporea volta alla sperimentazione degli stati cognitivi ed emotivi attraverso il corpo, attività anti stress per affrontare l’ansia – Dott. Manuel Rimonti

Tutti i martedì, giovedì e sabato dalle 18 alle 18.30 e dalle 19.00 alle 19.30

8 e 9 giugno: prove gratuite di sup e surf a cura di Psychosurfschool in programma dalle 9.30 alle 18.00

16 giugno: Torneo di beach volley misto categoria anni 2003, 2004, 2005, under 14, 15 e 16

Tutti i venerdì di giugno (7, 14, 21 e 28) dalle 17.30 alle 19.30: Promo beach rugby. Open day di beach rugby a cura dell’associazione Rugby Latina dedicato a bambini e ragazzi di tutte le età.

Giovedì 20 e 27 giugno: Prove di apnea e snorkeling dalle 9.00 alle 11.00 a cura del circolo sub Astrea

Giovedì 20 e 27 giugno dalle ore 10.00 alle ore 12.00: Promo beach flag football. Open Day a cura della Asd Bufali Latina dedicato a bambini e ragazzi di tutte le età.

XBEACH VOLLEY: Torneo provinciale a tappe, King and Queen, maschile e femminile

I TAPPA: 15/16 giugno – Sabaudia – Sporting Beach

II TAPPA: 22/23 giugno – Sperlonga – Lido Altamarea

III TAPPA: 29/30 giugno – Terracina – Rive di Traiano

IV TAPPA: FINALE 6/7 luglio – Latina – Hotel Mediterraneo

Sperlonga Lido Altamarea - sabato 22 giugno: Street Workout Italia - Anto Trainer e Coach

Terracina Rive di Traiano - sabato 29 giugno: Street Workout Italia – Anto Trainer e Coach

XBEACH TENNIS – Latina (Hotel Mediterraneo)

Sabato 22 e domenica 23 giugno - Torneo Open di Beach Tennis

Sabato 22 dalle 17.00 alle 19.00 – Piscina- Prove di tiro al bersaglio subacqueo e apnea- Circolo sub Astrea

XBEACH Palafitness Summer Village di Latina – Hotel Mediterraneo

Sabato 29 e domenica 30 giugno: evento open di fitness organizzato dalla palestra Palafitness

Domenica 2, 9 e 16 giugno per tutto il giorno: Passione Blu Latina- evento open- attività introduzione alla subacquea.

STABILIMENTO HOTEL MEDITERRANEO (FOCE VERDE)

Dal 1° al 13 luglio: SPINNING dalle 18.30 alle 19.30

Mercoledì 3 e giovedì 4 luglio dalle 9.30 alle 18.00: prove gratuite di sup e surf a cura di Psychosurfschool

Giovedì 4 luglio dalle 9.00 alle 11.00: prove di apnea e snorkeling - circolo sub Astrea

Giovedì 4 luglio, per l’intera giornata, promo di Beach Flagfootball: la squadra sportiva de Bufali di Latina offre un open day di beach flag football a tutti i bambini e ragazzi del litorale.

Venerdì 5 - SAND BOXE - Grande evento sotto le stelle organizzato con la collaborazione di BOXE LATINA 1956 – riunione pugilistica con incontri dilettantistici con ospiti professionisti di livello nazionale

Sabato 6 e Domenica 7 - X BEACH PROMO - la due giorni open di promo sport.

Le associazioni sportive aderenti all’Osservatorio per lo sport e per il turismo sportivo offriranno la possibilità di praticare gratuitamente attività sportive al fine di avvicinare TUTTI alla pratica sportiva.

Istruttori professionisti delle varie discipline saranno a disposizione per quanti vorranno provare il surf, il sup, il nuoto e la pallanuoto, l’aerobica, l’aquagym e la gym freestyle, lo street workout, il beach tennis ed il functional training.

Durante la manifestazione sportiva sarà presente, e a disposizione, il Dott. Salvatore Battisti, biologo, nutrizionista, specialista in scienza dell’alimentazione che darà consigli sulla nutrizione dello sportivo prima, durante e dopo le attività.

Sabato 6 luglio, dalle 17.00 alle 19.00, presso la piscina dell’Hotel Mediterraneo - prove open di tiro al bersaglio subacqueo e apnea- circolo sub Astrea

Sabato 6 luglio STREET WORKOUT ITALIA- Anto Trainer e coach e SILENT PARTY XBEACH- Anto Trainer e coach

Sabato 13 luglio – Beer and Volley - manifestazione goliardica di beach volley e birra, 4x4 misto

Sabato 13 luglio, dalle 17.30 alle 19.00, TDK Karisma Latina - promo Taekwondo con circuito di riscaldamento, calci e forme e simulazioni di combattimento ed esibizione calci acrobatici. Al termine, in collaborazione con Mondi Disabili Future, la Karisma sarà a disposizione per sperimentare il taekwondo, esempio di sport e integrazione.

XBEACH MUSICA

Venerdì 7 e giovedì 27 giugno, dalle ore 18.30 alle ore 20.30, XSUNSET - aperitivo musicale in riva al mare. DJ set Antonello Bortolotto

XBEACH CULTURA

Venerdì 28 giugno:

Ore 18: Talk show “L’allenatore oggi: il suo ruolo nei campionati professionisti e dilettantistici. E all’estero” con Renzo Ulivieri e Stefano Sanderra, Mario Somma, Gaetano Imparato e Paolo Foschi.

Ore 19: “Il Messaggero dello sport”- premiazione di atleti, dirigenti e tecnici che si sono distinti nella stagione calcistica 2018/19.

Sabato 29 giugno:

Ore 18: Talk show “Baraonda Latina: scrivere pagine di sport”

Ore 19: “Il Messaggero dello sport” – premiazione di atleti, dirigenti e tecnici che si sono distinti nella stagione agonistica 2018/19.

Domenica 30 giugno

Ore 19: Omaggio a Daniele Nardi – CLUB Panathlon Latina.

XBEACH SABATOLIBRO

8 giugno: 30 giorni - storia di una schizofrenia di Fabrizio Gargano

15 giugno: “La falsa giustizia” la genesi degli errori giudiziari e come prevenirli- di Luciano Garofano (in collaborazione con Movimento Forense)

STABILIMENTO SPACE TIME (FOCE VERDE)

Functional training e corpo libero - Dott. Manuel Rimonti

Tutti i martedì, giovedì e sabato con inizio alle ore 9.30

Regolazione psico corporea, tecnica meditativa di consapevolezza psico-corporea volta alla sperimentazione degli stati cognitivi ed emotivi attraverso il corpo, attività anti stress per affrontare l’ansia – Dott. Manuel Rimonti

Tutti i martedì, giovedì e sabato dalle 18 alle 18.30 e dalle 19.00 alle 19.30

8 e 9 giugno: prove gratuite di sup e surf a cura di Psychosurfschool in programma dalle 9.30 alle 18.00

Tutti i venerdì di giugno (7, 14, 21 e 28) dalle 17.30 alle 19.30: Promo beach rugby. Open day di beach rugby a cura dell’associazione Rugby Latina dedicato a bambini e ragazzi di tutte le età.

Giovedì 20 e 27 giugno: Prove di apnea e snorkeling dalle 9.00 alle 11.00 a cura del circolo sub Astrea

Giovedì 20 e 27 giugno dalle ore 10.00 alle ore 12.00: Promo beach flag football. Open Day a cura della Asd Bufali Latina dedicato a bambini e ragazzi di tutte le età.

30 giugno: Brain Body game- torneo a squadre, con l’inclusione dei neuro diversi, con percorso funzionale e domande di cultura generale diviso per fasce d’età – Dr. Manuel Rimonti

SPORT - LUGLIO

Mercoledì 3 e giovedì 4 luglio dalle 9.30 alle 18.00: prove gratuite di sup e surf a cura di Psychosurfschool

Giovedì 4 luglio dalle 9.00 alle 11.00: prove di apnea e snorkeling - circolo sub Astrea

Giovedì 4 luglio, per l’intera giornata, promo di Beach Flagfootball: la squadra sportiva de Bufali di Latina offre un open day di beach flag football a tutti i bambini e ragazzi del litorale.

Sabato 6 e Domenica 7 - X BEACH PROMO - la due giorni open di promo sport.

Sabato 13 luglio, dalle 17.30 alle 19.00, TDK Karisma Latina - promo Taekwondo con circuito di riscaldamento, calci e forme. Calci da poter fare provare a chi volesse dalle 18.30 alle 19.00

22 giugno: “Sarà una missione” L'altro di Marisa Morelli e “L’isola di noi” guida al paese dell’autismo di Federico De Rosa

13 luglio: “Tutte le sfumature del mondo” di Gianluca Pietrosanti.

STABILIMENTO HOTEL TIRRENO (CAPO PORTIERE)

Tutti i lunedì, mercoledì, venerdì, a partire dalle 9.30, Functional training e corpo libero - Dott. Manuel Rimonti

Regolazione psico corporea – tecnica meditativa di consapevolezza psico-corporea volta alla sperimentazione degli stati cognitivi ed emotivi attraverso il corpo, attività anti stress e per affrontare gli stati di ansia

Dall’1 giugno al 15 settembre: scuola di sup e surf a cura di Psychosurfschool

Tutti i mercoledì di giugno (5, 12, 19, 26), con partenza alle 19.00, percorso di Enjoy Walking (camminata con le cuffie) sul litorale e sul lago di Fogliano – Luana Santucci e Beatrice Viggi

Tutti i venerdì di giugno (7, 14, 21, 28), dalle 17.30 alle 19.30, promo beach rugby: l’associazione Rugby Latina offre open day di beach rugby a tutti i bambini e i ragazzi in spiaggia.

Domenica 9 giugno: ASD La Chiocciola Rosa organizza “Torneo di dama e scacchi- attenti alla mossa”:

dalle 9.30 alle 13.00 dama italiana

dalle 15.30 alle 19.00 torneo scacchi

Da sabato 15 a domenica 30 giugno: SPINNING, tutti i giorni dalle 18.30 alle 20.00

Domenica 23 e 30 giugno: Passione Blu Latina- open- attività introduzione alla subacquea.

SPORT – LUGLIO

Mercoledì 3 e 10 luglio, con partenza alle 19.00, percorso di Enjoy walking (camminata con le cuffie) sul litorale e sul lago di Fogliano – Luana Santucci e Beatrice Viggi

Sabato 6 e domenica 7 luglio - X BEACH PROMO X BEACH PROMO - la due giorni open di promo sport.

MUSICA - GIUGNO

Giovedì 13 e giovedì 20 - dalle 18.30 alle 20.30

X SUNSET, musica e aperitivo in riva al mare. DJ set Antonello Bortolotto

STABILIMENTO MIRAMARE (CAPO PORTIERE)

1 e 2 giugno: Manifestazione sportiva “Vela Day” organizzato da Miravela club Asd - Promo scuola di vela

PISCINA COMUNALE DI LATINA

Sabato 1 e domenica 2 giugno: Primo torneo di Pallanuoto Latina “OPEN WaterPolo” (torneo interregionale under 11). Prevista la partecipazione di 20 squadre provenienti da tutta Italia che si sfideranno in due giornate.

Sabato 15 e domenica 16 giugno: Campionato italiano di tiro al bersaglio subacqueo- tiro libero- biathlon- super biathlon e staffetta - circolo sub Astrea.

PIAZZALE DEI NAVIGATORI (FOCE VERDE)

Venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 giugno: “Sport Estate”, manifestazione polisportiva organizzata dal Comitato Provinciale Opes Latina.

Venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 giugno: Coppa Italia Giovanile Federazione Pugilistica Italiana. Il 21 sfilata presso Piazzale dei Navigatori (Foce Verde) ore 19. Il giorno 22 manifestazione con gare presso il Park Hotel di Latina dalle ore 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30. Il giorno 23 sempre presso il Park Hotel gare dalle 9 alle 11:30 e premiazioni ore 12.

Sabato 6 e domenica 7 luglio: torneo di Basket “Xbeach basket”

XBEACH BOWL – Latina (Foce Verde)

Domenica 23 giugno: Torneo interregionale di flag football tra: Hunters Roma; United Roma; Bufali Latina; Bandits Caserta.

Prima edizione del torneo Beach Flag del Lazio: 4 squadre impegnate in un girone all’italiana. 6 partite per una intensa giornata di flag football.

Open day per far conoscere il football americano a 360gradi.

X BEACH BRISCOLA - Latina Borgo Sabotino

Martedì 25 giugno: Torneo di Briscola presso il Ristorante Zar di Borgo Sabotino in Via G. Bortolotti, 14 a partire dalle ore 19.

Martedì 2 luglio: Torneo di Briscola presso il Ristorante Zar di Borgo Sabotino in Via G. Bortolotti, 14 a partire dalle ore 19.

XBEACH sarà anche laboratorio per la costruzione di aquiloni in carta e legno da colorare e far volare. E poi spettacoli di aquiloni acrobatici con prove aperte al pubblico.

Gli appuntamenti:

Domenica 9 giugno: dalle 10 alle 13, presso l’Hotel Tirreno

dalle 14 alle 17, presso l’Hotel Miramare

Sabato 15 giugno: dalle 10 alle 13, presso Hotel Mediterraneo

dalle 14 alle 17 presso Space Time

Sabato 22 giugno: dalle 10.00 in poi, presso Umberto al chiosco (Rio Martino), laboratori per bambini e il pomeriggio giochi acrobatici con gli aquilonisti.

Gallery