A Terracina torna la serata Yoga e Piano

Ci sono attimi in cui si realizza che ciò che si sta vivendo come esperienza di partecipazione attiva è destinato a diventare qualcosa di unico, da consegnare alla storia come un ricordo di rara bellezza.

C’è da scommettere che quanti hanno avuto la possibilità di trovarsi al Centro Myoga di via Prebende a Terracina per la serata di Yoga e Piano, tenutasi appena qualche giorno fa, possano ampiamente confermare che si è trattato di un vissuto che ha davvero racchiuso in sé unicità e bellezza. Una dimensione di tempo senza tempo, in cui le emozioni hanno danzato su un soffice tappeto di armonia e benessere.

Conduzione impeccabile quella del Maestro Gianluca Zocchi che, con il suo tono di voce netto, tranquillo e rassicurante, ha condotto per mano i partecipanti verso ciascuna delle attività di Yoga svolte. Altrettanto significativo ed intenso il contributo offerto dalla musica eseguita live dal M° Antonio Simone, con una selezione di brani per pianoforte di sua composizione in stile neoclassico – new age.

Un meccanismo perfetto di alternanze, incastri e sovrapposizioni tra Yoga e musica, in cui anche i momenti di improvvisazione hanno presto trovato un agevole percorso di sviluppo. In poche parole, e visto il feedback positivo ricevuto, si può tranquillamente affermare che è stata un’iniziativa di successo.

Ed è molto probabile che tale successo possa ripetersi già il prossimo 25 luglio poiché, a grande richiesta, sarà effettuata una replica dell’intero evento. Tutti gli aggiornamenti e le info sulle pagine web e social del Centro Myoga

Gallery