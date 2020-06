Zoomarine riapre le porte al pubblico in sicurezza

Nell’ottica di un graduale e consapevole ritorno alla normalità, riaprono anche i parchi divertimenti e i parchi acquatici in tutta Italia. Tra questi, riaprirà le porte al pubblico a partire da sabato 20 giugno anche lo Zoomarine.

Proprio quest’anno che il parco compie i 15 anni di attività riprendono seguendo le direttive sanitarie attualmente in vigore le iniziative consuete del parco acquatico per famiglie e giovani.

Nella giornata di apertura sono previsti infatti particolari festeggiamenti che saranno organizzati in modo da renderne sicura la fruizione per il pubblico e che proseguiranno per tutta la bella stagione. Si svolgeranno quotidianamente le opportune operazioni di sanificazione e oltre a questo, Zoomarine ha previsto una postazione di rilevazione della temperatura corporea prima dell’ingresso, segnaletica e staff dedicato per consentire il regolare accesso alle varie attrazioni e aree di interesse, dispenser di gel igienizzante nelle vie del Parco.

Data la vastità del parco, circa 40 ettari di estensione, sarà facile mantenere il distanziamento sociale e permettere a tutti di divertirsi e rilassarsi in sicurezza. Le piscine e le varie aree acquatiche saranno accessibili regolarmente grazie all’azione disinfettante del cloro presente nell’acqua, come conferma anche l’Istituto Superiore di Sanità. Gli spettacoli si svolgeranno all’aperto negli stadi e nelle arene del parco, le entrate saranno contingentate per evitare ogni tipo di assembramento. A disposizione del pubblico ben 4 parchi: Parco Spettacoli e Dimostrazioni, Parco Attrazioni, Parco Acquatico e Parco Interazione con gli animali.

È consigliabile acquistare preventivamente il biglietto on line dato che l’ingresso non sarà illimitato come per le altre stagioni ed è preferibile evitare le cose in biglietteria.

foto tratta dalla pagina Facebook di Zoomarine