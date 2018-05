Sette Bandiere Blu in provincia, le spiagge pontine tra le più belle d’Italia

Premiato ancora una volta il litorale pontino con 7 Bandiere Blu. Tutte confermate, dunque, le spiagge già promosse lo scorso anno con l’importante vessillo assegnato dalla Foundation for Environmental Education (FEE). In totale sono 368 le Bandiere Blu in tutta Italia, 26 in più rispetto allo scorso anno.

Otto Bandiere Blu nel Lazio, 7 7 in provincia

Il Lazio si conferma ancora quest’anno una delle regioni che quest’anno vedrà sventolare sul proprio titolare l’importante Bandiera Blu. Sette come detto quelle assegnate ad altrettanti comuni della provincia pontina. Nello specifico:

Latina - Latina Mare

Sabaudia - Lungomare

San Felice Circeo - Litorale

Terracina - Levante, Ponente

Sperlonga - Ponente, Lago Lungo, Levante,Bazzano

Gaeta - Arenauta, Ariana, Sant’Agostino, Serapo

Ventotene - Cala Nave

A queste si aggiunge anche spiaggia di via della Rena a Trevignano romano. L’altra grande novità per il Lazio l’esclusione di Anzio. Per quanto riguarda la sezione approdi, la bandiera se la aggiudica, nuovamente e unica nel Lazio, la Base Nautica Flavio Gioia (Gaeta).

368 Bandiere Blu in Italia

Sono 368, 26 in più rispetto allo scorso anno, le spiagge premiate quest’anno con la Bandiera Blu (link) assegnata dalla Foundation for Environmental Education (FEE) a 175 comuni italiani e 70 approdi turistici, che corrispondono circa al 10% delle spiagge premiate a livello mondiale. A guidare la classifica anche quest'anno la Liguria con 27 località, seguita dalla Toscana con 19, dalla Campania con 18 Bandiere con tre nuovi ingressi.

I criteri

Sono 33 i criteri sulla base dei quali vengono assegnate ogni anno le Bandiere Blu e riguardano grandi aree relative all’educazione ambientale e informazione, alla qualità delle acque, alla gestione ambientale, ai servizi e sicurezza. In queste aree rientrano criteri tra cui la depurazione delle acque, la gestione dei rifiuti, servizi degli stabilimenti balneari, la presenza di piste ciclabili, accessi e servizi per disabili e spazi verdi.