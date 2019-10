CDFPLASTICFREE: il Contratto di Costa dell’Agro pontino aderisce all’iniziativa

Anche il Contratto di Costa dell’Agro pontino ha aderito al #CDFPLASTICFREE - Contratti di Fiume Plastic Free -, l’iniziativa promossa dalla Regione Lazio nata con l’obiettivo di eliminare tutti i prodotti in plastica e la diffusione del messaggio relativo alla riduzione dell’utilizzo di questo materiale in tutte le occasioni e situazioni possibili.

Nel documento sottoscritto oggi dal presidente della Provincia di Latina Carlo Medici, il Contratto di Costa dell’Agro Pontino “si impegna ad attivarsi per eliminare i prodotti plastici utilizzati negli incontri, negli eventi e nell’intero processo di attuazione dei Contratti di fiume, lago, foce e costa”. Il Contratto di Costa si impegna inoltre ad “attivare un percorso di informazione e sensibilizzazione sui temi della riduzione della plastica all’interno degli atti programmatici relativi ai Contratti di fiume, lago, foce e costa e di inserire nel programma di azione misure, progetti e azioni specifiche”.

“Con questo atto specifico – sottolinea Carlo Medici – facciamo un ulteriore passo in avanti nel percorso dei Contratti di fiume, lago, foce e costa e raccogliamo la sfida della Regione Lazio per mettere in campo una politica che abbia come principio ispiratore la salvaguardia dell’ambiente.