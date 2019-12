A Formia il Natale diventa green: albero di 30 metri illuminato con energia solare

“Non bisogna rinunciare alle tradizioni per arrivare a festeggiare il Natale senza inquinare”: questo il messaggio lanciato dal sindaco di Formia Paola Villa. E’ stato acceso ieri, 8 dicembre, il più alto albero della città, di circa 30 metri, totalmente illuminato con luci alimentate da una batteria solare. Una “sfida” come l’ha definita il primo cittadino che attraverso un post su Facebook annuncia una delle novità di queste festività, “voluta e vinta dal Comune di Formia, che per la prima volta nella sua storia utilizza dei pannelli solari per alimentare un albero grande e maestoso al centro della città”.

Così, dunque, il Natale a Formia diventa “green” dimostrando, quindi, che è possibile rispettare le tradizioni anche senza inquinare.

L’albero di piazza Marconi, come anche le installazioni artistiche a coronamento della piazza, è illuminato con luci a led, tutte alimentata da una batteria a sua volta collegata a piccoli pannelli fotovoltaici posti sul palazzo comunale. “Tutto questo perché si lanci un chiaro messaggio - prosegue il sindaco Villa -: non bisogna rinunciare alle tradizioni per arrivare a festeggiare il Natale senza inquinare, sovraproducendo CO2, attraverso il carico di inquinamento luminoso che arriva proprio nel periodo natalizio, a picchi enormi. A Natale tutto diventa magico e bello, ma deve essere anche sostenibile e rispettoso di una natura che ormai da tempo ci da chiari segnali di sofferenza e disagio.

Il percorso dell'amministrazione formiana, iniziata con la attenzione ai diversi scarichi fognari non controllati da anni, con l'applicazione dopo tanti anni, di una legge nazionale, sulla creazione del ‘bosco dei nuovi nati’, piantando in aree devastate dagli incendi, alberi per rappresentare i bambini nati in quell'anno, trova il culmine con il lancio di un Natale green, dove proprio uno dei simboli della città di Formia, viene illuminato da energia solare” conclude il primo cittadino.