Gaeta: al Porto Antico arriva “Seabin”, il maxi bidone galleggiante attira rifiuti

E’ stato inaugurato questa mattina a Gaeta il primo dispositivo “Seabin”, un maxi bidone galleggiante attira rifiuti, capace di raccogliere, con l’ausilio di un sistema di pompaggio, plastiche, microplastiche e rifiuti in genere.

All’evento presente anche Confcommercio Lazio Sud vicino alle tematiche ambientali e che sostiene il progetto Lifegate Plasticless che punta alla diminuzione dell’inquinamento dei mari italiani attraverso la raccolta dei rifiuti plastici nelle acque dei porti e a promuovere un modello di economia e di consumo davvero circolare con lo scopo di ridurre, riutilizzare e riciclare i rifiuti, soprattutto i più dannosi per l'ambiente come le plastiche.

Questa mattina l’inaugurazione del primo “Seabin” presso il Porto Antico SantaMaria di Gaeta nell’ambito di un progetto che ha il sostegno anche di Volvo Car Italia e Icar Spa rappresentata da Renzo Calzati, Barbara Donati e da Massimo Rondoni del settore marketing. All’evento hanno partecipato inoltre la Capitaneria di Porto di Gaeta con il suo comandante Massimo Lombardi, il vice sindaco Angelo Magliozzi, il neo assessore ai Rifiuti, Assetto idrogeologico, Polizia municipale Felice D’Argenzio, il direttore dell’Asdp Lucio Paone, il presidente del Consorzio Industriale Sud Pontino Salvatore Forte e Confcommercio Lazio Sud con il suo presidente Giovanni Acampora e il suo direttore generale Salvatore Di Cecca.

“Quello che mi colpisce è lo slogan di questa iniziativa – ha dichiarato il presidente di Confcommercio Lazio Sud Giovanni Acampora – ‘Un mare di idee contro l’oceano di plastica’. Con l’iniziativa di oggi, finalmente possiamo affermare che l’idea si è trasformata nella realizzazione di un progetto. Questo può accadere quando il pubblico come l’attività portuale, la Capitaneria, il Comune di Gaeta, la classe politica, il Consorzio e noi Associazioni datoriali insieme alle aziende private, ringrazio la Icar e la Volvo, si mettono insieme e realizzano qualcosa di fattivo per l’ambiente. Noi abbiamo uno stadio naturale, meraviglioso, che è il nostro mare che dobbiamo in qualche modo preservare, riconoscere il suo valore, ma soprattutto saper utilizzare. L’appello lo rivolgo alle Amministrazioni comunali a chi ha gli strumenti, noi Associazioni datoriali possiamo proporre, per poter insegnare la cultura dell’eco sostenibilità. Abbiamo un patrimonio meraviglioso che dobbiamo difendere. Un bene culturale che costituisce quello che amiamo definire turismo sostenibile. Confcommercio su questi temi è sempre molto attenta e la dimostrazione è il nostro lavoro che svolgiamo in sinergia con tutte le realtà del territorio al solo scopo difendere il nostro patrimonio.

Mi fa molto piacere che il progetto abbia trovato il sostegno della società Volvo, azienda automobilistica svedese sempre in prima linea, in tutto il mondo, con le sue politiche eco sostenibili. Oggi è un momento particolare per iniziare a pensare a far crescere la cultura dell’eco sostenibilità, del turismo sostenibile, dell’economia circolare. Tutti insieme possiamo farcela, certi che Confcommercio darà sempre il suo contributo”.