Mobilità sostenibile, a Latina 0,40% di auto elettriche in circolazione

Si parla sempre di più di mobilità sostenibile, eppure nel Lazio la diffusione di automobili green è ancora marginale. Secondo l'analisi di Facile.it sui dati Aci, a dicembre 2018 le autovetture elettriche e ibride presenti nella regione erano appena 33.990, vale a dire lo 0,90% del parco auto circolante nel Lazio. La percentuale, seppur bassa, risulta essere superiore al valore nazionale (0,66%) e fa guadagnare alla regione il quinto posto nella classifica italiana.

In testa alla classifica delle province laziali per numero di auto elettriche si trova Roma. A dicembre 2018 i veicoli elettrici e ibridi erano pari all'1,13% del totale, valore corrispondente a 30.679 unità. Al secondo posto si posiziona Latina, dove la percentuale di automobili elettriche/ibride è pari a 0,40% (corrispondente a 1.461 unità), seguita da Viterbo, con una percentuale pari a 0,37%, che corrisponde a 856 vetture. Chiudono la graduatoria regionale la provincia di Rieti, dove solo lo 0,23% delle vetture è alimentato a elettricità e, all'ultimo posto, quella di Frosinone con una percentuale pari allo 0,21%. "Dal punto di vista dell'Rc auto non vi sono norme che vincolano le compagnie a riconoscere tariffe agevolate per coloro che hanno un veicolo elettrico o ibrido - spiega Diego Palano, responsabile assicurazioni di Facile.it - Nonostante questo va evidenziato che alcune assicurazioni utilizzano il tema della sostenibilità come leva di marketing e, in funzione di questo, riconoscono agevolazioni riservate a coloro che guidano un'automobile green; si tratta molto spesso di sconti che in alcuni casi possono arrivare ad incidere sino al 20% sul premio finale".

Il dato laziale migliora leggermente se si considerano anche le altre tipologie di alimentazione più sostenibili per l'ambiente, ovvero quelle a Gpl e a metano. Sommando queste alle elettriche e ibride si arriva, complessivamente, a 335.813 autovetture, ovvero l'8,9% del totale parco auto circolante nel Lazio. In questo caso però il valore regionale risulta essere inferiore al dato nazionale, dove il peso delle auto green corrisponde al 9,3% del totale. Da questo punto di vista, guardando i dati in ottica provinciale, emerge che le province di Rieti e di Frosinone sono le aree laziali più sensibili alle automobili green: qui il 9,2% delle auto ha un'alimentazione diversa dal diesel e benzina. Segue, a breve distanza, la provincia di Roma con una percentuale pari a 9,1%. Chiudono la graduatoria laziale la provincia di Latina (8,5%) e quella di Viterbo, dove i veicoli green rappresentano il 6,8% del totale auto circolanti.