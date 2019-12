Nuovi alberi in Piazza Ilaria Alpi: domenica 15 dicembre la piantumazione

Nuovi alberi in Piazza Ilaria Alpi. L'iter è completato e ora il progetto prenderà vita. L'appuntamento è domenica 15 dicembre, a partire dalle 10, per la piantumazione dei nuovi alberi donati dalla comunità Sikh di Latina. L'invito del comitato di quartiere è rivolto a tutti i cittadini e i residenti della zona. Un invito a partecipare e a ringraziare la comunità per questa donazione e gli architetti del Comune di Latina per la realizzazione del progetto.

I lavori preliminari sono già stati effettuati e la piazza è stata picchettata già nella giornata di sabato scorso. Chiunque lo desideri potrà concretamente aiutare nella piantumazione degli alberi dotandosi di guanti e pala.

L'iter si è concluso in commissione toponomastica nei giorni scorsi. La Comunità Sikh ha infatti deciso di donare alla città 550 alberi in occasione dei 550 anni dalla nascita del fondatore della religione Sikh. I nuovi alberi andranno ad arricchire tre parchi cittadini: Oasi Verde, Parco San Marco e Piazza Ilaria Alpi.