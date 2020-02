“Mare d’Inverno”: sulle spiagge pontine anche mattonelle e il serbatoio di un’autoclave

Ha fatto tappa anche sulle spiagge del litorale pontino la manifestazione "Il Mare d'Inverno" organizzata dall'associazione ambientalista Fare Verde e giunta quest'anno alla 29esima edizione. Dopo le prime iniziative anche a Formia, Fondi e Terracina, ieri è stata la volta di Sperlonga; con lo slogan “C’è un mare di plastica di cui possiamo fare a meno”, cittadini e volontari hanno pulito la spiaggia della Canzatora.

Ieri si è svolta, infatti, la seconda domenica della manifestazione che ha ottenuto il patrocinio della Commissione Ue - Rappresentanza per l'Italia, Camera dei Deputati, ministero dell'Ambiente e Guardia Costiera. A trarre un bilancio è il presidente nazionale di Fare Verde, Francesco Greco.

Oltre alle bottiglie di plastica "ai primi posti nella hit-parade dei rifiuti rinvenuti dai nostri volontari sulle spiagge, spiccano quest'anno le retine per mitili, i bastoncini in plastica dei cotton-fioc e il polistirolo. Inoltre abbiamo raccolto una grande varietà di oggetti che dovrebbero essere altrove e non certamente sugli arenili italiani".

I volontari di Fare Verde hanno fatto un censimento dei rifiuti raccolti. Tra gli oggetti ritrovati, numerosi contenitori di detersivo non più in commercio da anni a Rosolina Mare; ciabatte e tappi di plastica; una batteria di fuochi d'artificio e il serbatoio di un'autoclave a Terracina; i resti di un drone a Ladispoli; scarti di lavorazioni edilizie e mattonelle a Sperlonga.