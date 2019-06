Anche Ponza diventa "smoke free": arriva il divieto di fumo in spiaggia

Una svolta ambientalista per l'isola di Ponza, dove nei giorni scorsi è stata emessa un'ordinanza dal sindaco Francesco Farriuolo che impone il divieto di fumo in tutte le spiagge. Anche l'isola lunata diventa dunque smoke free per proteggere l'ambiente e il mare.

L'obiettivo è combattere l'inquinamento generato al fumo di sigarette anche in aree aperte e tutelare al contempo la salute pubblica attraverso una più stringente regolamentazione soprattutto in zone frequentate da bambini. L'ordinanza impone quindi, a partire dal prossimo 15 giugno, il divieto di fumo per tutti i residenti e i non residenti del comune di Ponza "nell'ambito di otto metri dalla battigia e comunque nei luoghi dove si esercita la balneazione nel territorio di competenza".

E' inoltre vietato gettare rifiuti prodotti dal fumo sul suolo e nell'acqua. Resta però la possibilità di fumare in locali attrezzati per fumatori, mentre all'aperto e in aree non attrezzate sarà consentito fumare solo se in possesso di un apposito contenitore con chiusura ermetica idoneo a raccogliere mozziconi di sigaretta, scarti di tabacco e altri rifiuti da fumo. Per i trasgressori è prevista una sanzione da 25 a 500 euro. I turisti sono avvisati.