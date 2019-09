Puliamo il Mondo, torna la campagna di Legambiente: iniziative in tutta la provincia

Sono tanti anche nella provincia pontina gli appuntamenti per l’edizione 2019 di “Puliamo il Mondo”, la più importante e diffusa iniziativa di volontariato e pulizia del pianeta promossa da Legambiente. Sono 150 le iniziative in tutta la regione, più di 10.000 i volontari coinvolti che armati di guanti sacchi e pettorine, ripuliranno strade, aree verdi, cortili scolastici, piazze, alvei fluviali, monumenti cittadini e piccoli borghi del Lazio; protagonisti i tanti Comuni aderenti, le scuole, i gruppi scout, i comitati e le associazioni del territorio.

Diversi gli appuntamenti anche in provincia di Latina, da Aprilia a Campodimele, Fondi, Formia, Gaeta, Minturno ed Itri; ed ancora iniziative a Latina, Lenola, Pontinia, Sabaudia, Sperlonga e Terracina.

“Con Puliamo il Mondo, la bellezza e l’importanza del volontariato si torna a mostrare in tutta la sua forza, con impagabile impegno e inguaribile voglia di rimboccarsi le maniche e migliorare il territorio – dichiara Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio -. Dai tanti circoli di Legambiente, tutti in azione nel Lazio, ai piccoli o grandi comuni, le loro amministrazioni e le loro associazioni, che ripuliranno le proprie aree degradate; dai comitati di pendolari che si prenderanno cura delle stazioni ferroviarie che frequentano, fino alle decine di iniziative che a Roma saranno diffuse in ogni quadrante cittadino, per rendere più vivibile e bella la capitale. Saranno migliaia i sacchi di rifiuti raccolti ma sarà ancor più grande la soddisfazione per ciascuno, di aver preso parte alla più grande azione di volontariato e cura del territorio nel pianeta. Lanciamo un appello a tutti i cittadini di Roma e del Lazio, di individuare le iniziative più vicine e prendervi parte, per ognuno ci sarà un paio di guanti da indossare, un sacco da riempire e un’area da far diventare più bella”.

Aprilia: appuntamento a Fossignano

Ad Aprilia l’appuntamento è sabato 21 settembre alle 8 presso la chiesa di Santa Maria della Speranza a Fossignano dove saranno distribuiti ai volontari i kit per la pulizia, comprensivi di assicurazione. All’iniziativa hanno già aderito i gruppi di Protezione Civile ALFA e ANC e il Comitato di Quartiere di Fossignano. A supportare i volontari vi sarà anche la Progetto Ambiente, che ha predisposto la presenza di due contenitori scarrabili per la raccolta di ingombranti ed elettrodomestici/RAEE, che stazioneranno per tutta la giornata nei pressi della chiesa. Durante la mattinata, i bambini che decideranno di partecipare saranno accolti da volontari nei locali della Parrocchia e guidati in attività laboratoriali per la realizzazione di oggetti con materiali di scarto.

L’Amministrazione apriliana ha aderito all’iniziativa, contribuendo anche all’acquisto dei kit e della polizza assicurativa per i volontari. “Siamo consapevoli – commenta l’assessora all’Ambiente, Michela Biolcati Rinaldi – che iniziative come questa tendono a sviluppare in tutti noi senso di responsabilità e rispetto verso l’ambiente. Abbiamo bisogno di esperienze come questa, proprio per valorizzare tanto le risorse naturali quanto il senso civico dei cittadini. Puliamo il Mondo rappresenta per noi anche un momento importante di scambio e dialogo con la comunità cittadina. Appuntamento, dunque, a sabato mattina: vi aspettiamo!”.

“Puliamo il mondo dai pregiudizi” a Terracina

A Terracina il tema della campagna è “Puliamo il mondo dai pregiudizi”; diverse le attività realizzate con i Circoli locali e le associazioni che si occupano di migranti, comunità straniere, richiedenti asilo politico, detenuti, disabilità, salute mentale, discriminazione basata sull’orientamento sessuale, insieme a scolaresche, gruppi scout e non solo.

“Quest’anno - viene spigato dal locale Circolo di Legambiente - a Terracina dedichiamo ‘Puliamo il Mondo’ al nostro prezioso Borgo Hermada e alla popolosa frazione di Badino che come periferie della città sono diventati per tutti noi un banco di prova importante per l’integrazione e l’accoglienza delle diverse comunità presenti e lavoreremo fianco a fianco con la nuova Scuola Sostenibile Legambiente di BorgoHermada l’IC Alfredo Fiorini e la Comunità Indiana del Lazio presente nella Gurdwara Singh Sabha di Borgo Hermada con il supporto della Amministrazione Comunale e della Ditta Appaltatrice dei Rifiuti Solidi Urbani De Vizia Urbaser Transfer SpA, proprio per riportare al centro le problematiche dell’integrazione e del decoro delle nostre periferie. Data la rilevanza dell’evento di Terracina per il tema della campagna nazionale, sabato 21 alle ore 12 la troupe della Rai per Puliamo il Mondo sarà presente presso la Gurdwara Singh Sabha di Borgo Hermada per un servizio di anticipazione che andrà in onda sempre sabato su Rai3 per lo Speciale Tgr Puliamo il mondo alle 14.50, nell’ambito della settimana che la Tgr dedica alla grande maratona di volontariato civile e poi in versione sintetica la Domenica per la giornata dedicata a Puliamo il Mondo sempre su Rai 3”.

Saranno 3 i punti simbolici in cui verranno svolte le attività:

- il 22 settembre dalle 11 alle 16: all’interno della Gurdwara Singh Sabha di Borgo Hermada, insieme alla Comunità Sikh per raccogliere e sistemare il Tempio e ripulire la strada. Durante la giornata verrà svolta anche una lezione sulla raccolta differenziata con traduzione simultanea in lingua italiana e punjabi presso l’Isola Ecologica “Paolo Colli” di Borgo Hermada;

- il 23 settembre dalle 9 alle 12: all’interno della Scuola Sostenibile Legambiente IC Alfredo Fiorini di Borgo Hermada e nei pressi della Scuola per raccogliere e sistemare il plesso e le strade del Borgo con trasporto dei rifiuti presso l’Isola Ecologica di Borgo Hermada “Paolo Colli” con una sessione di educazione ambientale sui rifiuti con traduzione simultanea in lingua italiana e punjabi;

- il 30 settembre dalle 9 alle 12: presso la Spiaggia di Badino, lato destro della Foce, che è anche considerata la Spiaggia di Borgo Hermada, dove gli alunni dell’IC Fiorini oltre a raccogliere e categorizzare i rifiuti, assisteranno anche ad una breve lezione sui rifiuti plastici e il beach litter sulle spiagge e sul loro impatto sull’ambiente a cura del Circolo e con traduzione simultanea in lingua italiana e punjabi.