“Puliamo il mondo” arriva ad Itri: raccolta di rifiuti per le strade dal centro alla periferia

Arriva ad Itri l'edizione 2019 di “Puliamo il Mondo”, una delle più importante manifestazione di volontariato attivo ambientale di Legambiente. L’iniziativa, nata in Australia e diffusasi in tutti i continenti, di cui è partner per l'Italia Legambiente Onlus, si terrà venerdì 20 settembre a Itri.

L’appuntamento è alle 9 in piazza Rodari per arrivare alle 12 circa in località Fontana Cisternino e località Raino, percorrendo via Civita Farnese. Protagonisti saranno gli studenti, muniti di appositi kit ed accompagnati dal dirigente scolastico Lidia Cardi e dai docenti dell'Istituto Comprensivo, cui potranno unirsi anche singoli cittadini, che percorreranno le vie del centro verso la periferia per individuare e raccogliere rifiuti abbandonati, dando vita ad una giornata di educazione ambientale che si concluderà presso la sede del vivaio e falegnameria del Parco Regionale dei Monti Aurunci.

Giunti nella sede del Parco tutti potranno gustare gustose bruschette offerte dall'Ente Regionale condite con il rinomato olio locale.

Un momento che rappresenta anche l’ulteriore occasione per approfondire tematiche relative al rispetto dell'ambiente ed alla di ecosostenibilità. La giornata ecologica è stata organizzata dal Comune di Itri con il sindaco Antonio Fargiorgio, l'assessore alla Pubblica Istruzione Tiziana Ialongo e il vice sindaco Andrea Di Biase che hanno aderito alla iniziativa, Legambiente Circolo Verde Azzurro Sud Pontino con il presidente Dino Zonfrillo, il Parco Regionale dei Monti Aurunci con il presidente Marco Delle Cese e il direttore Giorgio De Marchis e il personale dell'Ente di protezione ambientale e la De Vizia, società che si occupa della raccolta dei rifiuti urbani. Collaboreranno anche i volontari della Protezione Civile e la Polizia Locale.

Puliamo il Mondo ha il patrocinio dell'Upi, di Federparchi- Europarchi Italia, Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Istruzione.