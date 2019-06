Al Parco del Circeo tre milioni di euro per progetti sui cambiamenti climatici

Ammonta a 85 milioni di euro la cifra complessiva stanziata dal Ministero dell’Ambiente per la campagna #ParchixilClima e la biodiversità finalizzata a realizzare interventi di riduzione delle emissioni di CO2 a di adattamento ai cambiamenti climatici. Destinatari della misura sono 23 parchi nazionali. E per il Parco del Circeo saranno a disposizione 3 milioni di euro.

Entro il 2 agosto anche il Parco del Circeo valuterà e presenterà progetti relativi a interventi di efficienza energetica degli immobili propri e dei Comuni inseriti nel perimetro dell’area protetta, impianti di piccola dimensione di produzione di energia da fonti rinnovabili, infrastrutture e servizi di mobilità sostenibile, riforestazione e rimboschimento sostenibile. “Questo bando – ha dichiarato il direttore del Parco del Circeo Paolo Cassola (in foto) - rappresenta anche per il nostro Ente e il suo territorio un segnale importante, una concreta opportunità per portare beneficio sulla criticità legata ai cambiamenti climatici, creando una ricaduta diretta positiva sulle comunità che abitano e frequentano il Parco del Circeo. Non dimentichiamo che già con il fatto di essere protetta, questa area di 8mila ettari permette di fissare circa 400mila tonnellate di CO2, un’azione fondamentale per la nostra salute e quella del nostro pianeta. Non ci faremo sfuggire quindi questa occasione di finanziamento e gli uffici sono già al lavoro - prosegue Cassola - Ci stiamo in particolare concentrando, in collaborazione dei Comuni, su una rete di piste ciclopedonabili all'interno dell'area protetta e per la realizzazione di interventi di gestione forestale sostenibile, in particolare per il potenziamento dell’attività antincendio boschivo”.

