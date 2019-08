Parco del Circeo, 13 progetti per il clima e la mobilità sostenibile

Sono stati presentati i 13 progetti predisposti e proposti dall'Ente Parco nazionale del Circeo per il bando ParchiXilclima e la biodiversità del Ministero dell'Ambiente, che mette a disposizione dei 23 parchi italiani un maxifondo di 85 milioni di euro per interventi di riduzione delle emissioni di CO2 e di adattamento ai cambiamenti climatici.

Per il Parco del Circeo sono a disposizione oltre 3 milioni di euro e una compartecipazione di altri enti all’investimento complessivo di 5 milioni di euro. “Attraverso questi progetti il Parco potrà intensificare le azioni di conservazione e sviluppo sostenibile del territorio orientate in questo caso alla mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici – ha sottolineato il direttore Paolo Cassola – La proposta progettuale dell’Ente Parco è relativa ad interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici (duna costiera -100mila euro circa), l'efficientamento energetico (riqualificazione energetica edifici, spazi pubblici e aree aperte per 357mila euro circa), mobilità sostenibile (piste ciclabili - 4milioni di euro circa) e gestione forestale sostenibile (aumento biodiversità e prevenzione incendi - 728mila euro circa)”.

In particolare, le tipologie di progetti sono relativi a: Interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici; interventi di efficienza energetica del patrimonio immobiliare pubblico nella disponibilità dell’Ente Parco, nonché degli enti locali rientranti nel territorio del Parco e realizzazione di impianti di piccola dimensione per la produzione di energia da fonti rinnovabil; interventi per la realizzazione di servizi e infrastrutture di mobilità sostenibile; interventi di gestione forestale sostenibile.

Sul tema della mobilità sostenibile sono intervenuti, in conferenza stampa, il sindaco di Sabaudia Giada Gervasi il sindaco di San Felice Giuseppe Schiboni e l’assessore ad Ambiente e Politiche Energetiche del Comune di Latina Roberto Lessio, in rappresentanza del sindaco Damiano Coletta, che hanno sottolineato l’importanza della realizzazione degli interventi previsti che si rendono possibili grazie al finanziamento del Parco.

Gallery