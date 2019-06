Sabaudia, i cittadini si prendono cura di mare e coste: arriva “Spiagge e Fondali Puliti”

Arriva anche a Sabaudia la campagna di Legambiente “Spiagge e Fondali Puliti – Clean up the Med” per la tutela del mare e delle coste. Domenica 9 giugno, con inizio alle 16, è in programma l’evento di pulizia volontaria della spiaggia promosso dal Circolo Larus Volontariato Sabaudia – Legambiente con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e al quale sono invitati tutti i cittadini.

Come ogni anno, puntando sull’iniziativa individuale e sul contributo di tutti, attraverso azioni concrete che coinvolgano la cittadinanza nel suo complesso, si vuole trasmettere un messaggio semplice quanto essenziale: non sporcare richiede uno sforzo minore di quello necessario per ripulire.

“L’iniziativa di Legambiente sarà l’occasione per contribuire attivamente alla salvaguardia del territorio partecipando a un’opera collettiva di sensibilizzazione, primo passo verso una sempre maggiore consapevolezza dell’importanza di tutelare il nostro mare e la biodiversità di questa terra – commenta il consigliere Francesca Avagliano delegata alla sostenibilità – Una città come Sabaudia, ricca di risorse naturalistiche che sono da sempre suo emblema e attrattiva turistica, non può rimanere indifferente”.

“Sebbene non lo chieda direttamente, il mare ha bisogno dell’aiuto di tutti per sottrarsi all'invasione dei rifiuti, per la maggior parte plastica, che finiscono in acqua e sulle spiagge. Ogni anno infatti spiagge e fondali sono soffocati da 8 milioni di tonnellate di rifiuti, di cui almeno l'80% costituito da plastica – dichiara Stefano Raimondi, presidente del Circolo Larus Volontariato Sabaudia – Auspichiamo dunque alla più ampia partecipazione, che sia per tutti risposta diretta all’emergenza ambientale in atto in tutti i mari, Sabaudia compresa”.

L’appuntamento è in strada Lungomare, all’altezza del Camping Sant’Andrea. Per informazioni si può visitare il sito web www.larusambiente.it o inviare una mail a circololarus@gmail.com. La cittadinanza tutta è invitata a partecipare.

