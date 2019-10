Seminare il futuro: la manifestazione a favore dell'agricoltura biologica e biodinamica

Si terrà in trenta aziende agricole biologiche e biodinamiche di tutta Italia il progetto Seminare il Futuro! Una iniziativa che nasce per sensibilizzare l’opinione pubblica sul delicato e sempre più dibattuto tema della provenienza del cibo, sul futuro dell’agricoltura e in particolare sull’importanza dei prodotti a km zero per le nostre esistenze.

L'iniziativa, nata in Svizzera nel 2006, è cresciuta di anno in anno e sempre più Paesi hanno aderito, in Italia si organizza Seminare il Futuro! dal 2011 con sempre maggiore successo.

Domenica 13 ottobre dunque sarà l’occasione per grandi e piccini di passare una giornata a stretto contatto con la natura partecipando in prima persona al lavoro nei campi attraverso la semina di cereali biologici. Una manifestazione che pone l'attenzione sul mestiere dell'agricoltore oggi, sulle scelte etiche ed ecosostenibili che si pongono in netto contrasto con l'idea di agricoltura degli anni passati.

Tra le aziende italiane partecipanti all’iniziativa che apriranno le loro porte ai visitatori c’è anche Agrilatina che per domenica 13 ottobre organizza una mattinata dedicata soprattutto ai più piccini e agli appassionati del bio in cui si parlerà di semi biologici e biodinamici e si procederà in prima persona alla semina.

L’evento è a numero chiuso, e ha riscosso un grandissimo successo andando sold out in pochissimi giorni. Per tutti i neo coltivatori sarà possibile tornare di tanto in tanto nelle aziende agricole ad osservare la crescita dei cereali a distanza di tempo fino al momento della trebbiatura.

Un'occasione per avvicinare i più giovani a un mondo e a mestieri antichi, che oggi più che mai risultano moderni e al passo coi tempi.