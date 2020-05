Terracina: sospesa l’ordinanza plastic free, doveva entrare in vigore a giugno

Sospesa a Terracina l'ordinanza plastic free che doveva entrare in vigore a giugno. Questa la decisione dell’Amministrazione con il sindaco facente funzioni Roberta Tintari che ha firmato oggi il provvedimento con il quale sospende, fino al 31 dicembre 2020, l’ordinanza dello scorso gennaio che prevedeva il divieto di utilizzo, per le attività di somministrazione e balneari, di prodotti monouso in materiale non biodegradabile e non compostabile a partire dal prossimo 15 giugno.

“Il provvedimento odierno di sospensione – spiega il sindaco Tintari - si è reso necessario per dare la possibilità alle attività di somministrazione, chiuse per due mesi a causa dell’emergenza sanitaria, di poter smaltire le giacenze di stoviglie e contenitori plastici monouso presenti nei loro magazzini ed evitare un aggravio dell’ingente danno economico che le stesse stanno già patendo. Ovviamente questa decisione non vuole affatto sconfessare la scelta convinta di questa Amministrazione di perseguire l’obiettivo Plastic Free, ma in questo momento c’è la prioritaria necessità di venire incontro soprattutto a quelle piccole imprese che danno da vivere alle famiglie, già fortemente provate dalla prolungata chiusura forzata. Superata questa fase emergenziale, e comunque dal 1 gennaio prossimo, la precedente Ordinanza troverà piena attuazione”.

L’assessore all’Ambiente Emanuela Zappone aggiunge che “l’obiettivo di una città plastic free e della drastica riduzione dei rifiuti rimane strategico per l’Amministrazione. Oggi viviamo un’emergenza terribile che sta desertificando uno dei principali elementi del tessuto economico cittadino e consentire lo smaltimento delle scorte di magazzino, non appena si potrà riaprire tutto, rappresenta un sostegno per le attività di Terracina. Non dimentico che quasi tutte le attività si sono impegnate molto per aiutare l’ambiente nella nostra città. Se penso, ad esempio, ai balneari, siamo perfettamente consapevoli che sono tra i principali protagonisti, oltre che diretti interessati, nella cura dell’ecologia a Terracina perchè la salubrità ambientale rappresenta una straordinaria fonte di attrazione turistica, come testimoniato dalla Bandiera Blu e dalla Bandiera Verde dei Pediatri per la qualità delle nostre spiagge. Quindi nessun passo indietro rispetto alle scelte in materia ambientale, ma una mano tesa alla vita di molte famiglie di Terracina”.