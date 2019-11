Maltempo, ancora alta l’attenzione in provincia. Criticità di codice giallo nel Lazio

Resta ancora alta l’attenzione nella provincia di Latina per la straordinaria ondata di maltempo che in questi giorni si sta abbattendo su tutto il territorio. Pesanti i danni e disagi che negli ultimi due giorni si sono registrati in diverse zone della provincia, con vigili del fuoco e volontari delle protezioni civili locali al lavoro senza sosta.

Intanto dalla Protezione Civile del Lazio fanno sapere che il “Centro Funzionale Regionale ha emesso oggi un bollettino che riporta una valutazione di criticità codice giallo per rischio idraulico e idrogeologico per i possibili effetti al suolo dovuti al trascorso evento meteorologico avverso sulle seguenti zone di allerta del Lazio: Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Roma, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri”

E’ valido dalla sera di oggi, domenica 17 novembre, e per le successive 24-36 ore.