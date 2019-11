Meteo a Latina, ancora pioggia e vento forte: stato di allerta nella provincia

Resta alta l’attenzione per il maltempo nella provincia pontina, come anche per il resto del Lazio. Nella giornata di ieri la Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse ancora valido fino alla giornata di domani, domenica 24 novembre.

Si prevedono, infatti, ancora piogge e forti venti nel Lazio come anche nel territorio pontino.

Oggi, il Centro Funzionale Regionale ha emesso un nuovo avviso di criticità idrogeologica ed idraulica regionale, valido dalla sera di sabato 23 novembre e per le successive 18-24 ore, valutando i seguenti livelli di criticità sulle Zone di Allerta della Regione Lazio:

- codice arancione per rischio idrogeologico su Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri;

- codice giallo per rischio idrogeologico su Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere , Appennino di Rieti; Roma.

- codice giallo per rischio idraulico su tutte le Zone di Allerta.

Qui, a questo link, l'appartenenza dei singoli comuni ai vari bacini di riferimento anche per la provincia di Latina e per il Lazio.