Meteo a Latina, tornano di nuovo le piogge. Allerta codice giallo nel Lazio

Peggiorano le condizioni meteo anche nel Lazio e nella provincia pontina. Il caldo decisamente fuori stagione di questa fine di ottobre ha ormai le ore contate. Oltre al ritorno della pioggia, infatti, è previsto anche un abbassamento delle temperature a Latina e nel resto del territorio pontino.

Il Centro Funzionale Regionale in queste ore ha reso noto che, a seguito delle previsioni meteo emesse dal Dipartimento della Protezione Civile con indicazione di “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale", ha valutato una criticità codice giallo (Ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali su tutte le zone di allerta del Lazio.

L’allerta prevista dalla tarda mattinata di giovedì 31 ottobre e per le successive 12-18 ore.