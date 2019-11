Meteo a Latina e nel Lazio: ancora piogge e vento forte. Nuova allerta

Torna il maltempo a Latina e nel Lazio. Dopo i danni e disagi per le abbondanti precipitazioni della giornata di ieri, domenica 3 novembre, le previsioni per la giornata di domani, infatti, non portano buone notizie.

Un avviso di condizioni meteorologiche avverse è stato emesso dal Dipartimento della Protezione; dalla mattina di domani, martedì 5 novembre, e per le successive 12 - 18 ore, “si prevedono sul Lazio precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.

Inoltre, dalle prime ore di domani e per le successive 18 - 24 ore, “si prevedono venti forti o di burrasca sud-occidentali, specie sui settori appenninici ove le raffiche raggiungeranno intensità di burrasca forte. Mareggiate lungo le coste esposte”.

Inoltre, il Centro Funzionale Regionale ha emesso un avviso di criticità idrogeologica ed idraulica regionale, valido dalla mattina di domani e per le successive 12 - 18 ore, valutando i seguenti livelli di criticità: codice arancione per rischio idrogeologico per temporali su Appennino di Rieti, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri; criticità idrogeologica per temporali codice giallo su Bacini Costieri Nord, Medio Tevere e Roma.