Allerta meteo per il forte vento: disagi nei collegamenti con le isole pontine

E’ stato emesso ieri dal Dipartimento della Protezione Civile un avviso di condizioni meteorologiche avverse per il vento. L’allerta è valida per la giornata di oggi, martedì 4 febbraio, quando si prevedono “venti da forti a burrasca nord-occidentali, sui rilievi, in estensione dal pomeriggio-sera ai restanti settori della regione ed in successiva rotazione da nord, con raffiche di burrasca forte specie sui settori costieri e sui rilievi”.

Proprio a causa del forte vento sono state annunciate delle variazioni nei collegamenti Laziomar con le isole pontine. Nello specifico, fa sapere Astral Infomobilità, la corsa Ponza - Formia delle 14.30 è stata anticipa alle 12.30 e quella Ventotene - Formia delle 15 anticipa alle 13.