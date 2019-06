Caldo, ancora due giorni “di fuoco”: temperature bollenti anche a Latina

Saranno ancora due giorni “di fuoco” quelli che vivranno anche i pontini fino a venerdì 28 giugno. L’ondata di caldo africano annunciata ad inizio settimana sta attraversando il Paese non risparmiando neanche il Lazio e la provincia di Latina per un finale del mese di giugno decisamente rovente con temperature superiori alle medie.

Sono attesi in questi giorni anche picchi di 40 gradi in diverse città italiane. Domani, giovedì 27 gennaio, sarà una giornata da bollino rosso in 6 città italiane, venerdì in 16, compresa Latina.

Secondo l’ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, infatti, oggi e di domani, mercoledì 26 e giovedì 27 giugno, sono due giornate da bollino arancione; venerdì invece sarà una giornata da bollino rosso, che indica il massimo livello di rischio per tutta la popolazione, non solo quindi le fasce della popolazione fragili.

Si prevedono per domani a Latina temperature massime di 35 gradi - 38 quelle percepite -, destinate ancora a salire venerdì 28 luglio quando è previsto il livello di allerta 3 - condizioni ad elevato rischio che persistono per 3 o più giorni consecutivi -; secondo quanto riportato dal bollettino del Ministero la colonnina di mercurio arriverà fino a 36 gradi - 39 quelli percepiti -.