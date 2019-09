Ecco l’estate di settembre: temperature in aumento a Latina e nella provincia pontina

Riecco l’estate, quella settembrina. Un aumento delle temperature è previsto, infatti, nelle prossime ore anche nella provincia pontina dove la colonnina di mercurio potrà toccare anche i 30 gradi.

Una buona notizia per gli amanti della bella stagione che potranno godere nei prossimi gironi ancora di qualche ora di mare.

Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che a partire da domani, giovedì 12, e poi venerdì 13 settembre, un caldo alito nord africano, sospinto da un vortice di bassa pressione collocato sulle coste marocchine ed algerine, comincerà a far lievitare i termometri, in particolare sull'area tirrenica e sulle due Isole maggiori. Il clima comincerà a scaldarsi anche sul resto del Paese, preludio ad un weekend davvero caldo per il periodo: durante il prossimo fine settimana, infatti, le temperature saliranno fino a toccare valori superiori alla media stagionale. Nel corso del prossimo weekend, in si verificherà una vera e propria escalation di caldo, con picchi massimi che potranno raggiungere i 34/35 gradi.

Ritorno dell’estate che interesserà anche Latina e la provincia pontina. Secondo le prime previsioni le temperature massime potranno aggirarsi intorno ai 30 gradi. Quella di domani, giovedì 12 settembre la giornata più calda, ma sole e bel tempo sono previsti anche per tutto il weekend con il caldo che dovrebbe perdurare anche per parte della prossima settimana.