Dopo una piccola tregua torna il grande caldo: temperature fino a 37 gradi anche a Latina

Dopo una piccola tregua di qualche giorno, sta arrivando anche nella provincia di Latina, come nel resto del Lazio, una nuova ondata di caldo. Come era successo già tra la fine di giugno e l'inizio di luglio, la coda di questo mese riserva un ritorno del caldo afoso e temperature bollenti, anche nel territorio pontino.

I picchi delle temperature a 38-40 gradi saranno la norma in alcune città. Fino al termine del mese di luglio l'afa torna prepotentemente protagonista. "Dopo la storica ondata di caldo registratasi tra la fine di giugno e l'inizio di luglio, una nuova avvezione di aria molto calda di matrice subtropicale raggiungerà l'Italia e l'Europa meridionale da lunedì 22, favorendo nuovamente un drastico aumento delle temperature, con picchi fino a 38/40 gradi sulla nostra Penisola, specie sulle aree interne delle regioni tirreniche, in Sardegna e sulle basse pianure del Nord" commenta il meteorologo di 3bmeteo.com Andrea Vuolo.

Ancora una volta Latina sarà tra le città più calde d’Italia con temperature che raggiungeranno anche i 37 gradi percepiti. Secondo le previsioni per i prossimi giorni, il picco di caldo si avrà tra mercoledì 24 e giovedì 25 luglio. Secondo l’ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, da oggi, lunedì 22 luglio, e fino a mercoledì si prevedono tre giorni da bollino giallo, vale a dire il livello 1 di pre-allerta per i servizi sanitari e sociali che indica condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore. Sia oggi che domani si prevedono massime di 35 gradi, 36 per domani; le temperature percepite arriveranno anche ai 37 gradi.