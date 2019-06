Arriva l’ondata di caldo “africano”: salgono le temperature anche a Latina

Colpirà anche il Lazio e la provincia di Latina l’ondata di caldo "africano" che si affaccia da oggi sul Paese. Secondo gli esperti le temperature, già elevate in questi giorni, sono destinate ad aumentare di giorno in giorno. Il caldo comincerà a fare sul serio da mercoledì 26 giugno, con il picco che si avrà invece tra le giornate di giovedì 27 e venerdì 28 giugno e con la colonnina di mercurio che in alcune zone dell’Italia potrà sfiorare anche i 40 gradi.

Colpirà dunque anche la provincia pontina la straordinaria ondata di calore che chiuderà il mese di giugno con un aumento delle temperature in questi giorni. Secondo l’ultimo bollettino sulle ondate di caldo del Ministero della Salute, quella di oggi e di domani, 24 e 25 giugno, saranno a Latina - tra le città monitorate dal Ministero della Salute - due giornate da bollino giallo, più caldo invece mercoledì quando ci sarà un livello di allerta 2 - bollino arancione - che prevede temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nelle persone più suscettibili, come bambini ed anziani.

La colonnina di mercurio, secondo quanto riporta oggi il bollettino del Ministero della Salute, segna 30 gradi di massima oggi e 32 gradi domani, mentre saranno 35 i gradi percepiti. Secondo le previsioni, salgono ancora le temperature mercoledì quando si arriverà anche ai 36 gradi percepiti.