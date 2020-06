Caldo, tre giorni da bollino giallo a Latina: temperature ben sopra i 30 gradi

Inizia a farsi sentire il forte caldo anche a Latina. Secondo le previsioni per i prossimi giorni le alte temperature, decisamente sopra i 30 gradi, non molleranno la presa.

Ricordiamo che anche quest’anno Latina è una delle 27 città che saranno monitorate dal Ministero della Salute che quotidianamente pubblica sul suo portale i bollettini sulle ondate di calore in Italia con l’obiettivo prevenire gli effetti negativi del caldo sulla salute, soprattutto delle persone più fragili.

Secondo il bollettino diffuso oggi, martedì 30 giugno, - i dati possono anche subire variazioni - nel capoluogo pontino si attendono tre giorni soleggiati con il bollino giallo, quello con il livello di allerta 1 che non “richiede azioni immediate, ma indica che nei giorni successivi è probabile che possano verificarsi condizioni a rischio per la salute”. Le temperature massime potranno raggiungere oggi i 31 gradi; sono previste in salita domani (32 gradi) e giovedì 2 luglio (34 gradi). Guardando il bollettino le temperature percepite potranno arrivate anche ai 35-36 gradi.

Non andrà meglio nel resto della regione: si prevedono tre giorni con bollino giallo anche a Roma, Rieti e Viterbo, mentre a Frosinone si preannuncia un livello di allerta 2 (bollino arancione) per il 2 luglio.