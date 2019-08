Torna il grande caldo: aumentano le temperature, bollino arancione a Latina

Si preannunciano giorni di “fuoco” anche nella provincia di Latina nel weekend. Secondo le previsioni, infatti, la colonnina di mercurio continuerà a salire portando grande caldo. Il picco si dovrebbe avere tra domenica 11 e lunedì 12 agosto mentre si attendono le previsioni per l’imminente Ferragosto.

Ma sarà l’afa a farla da padrone anche in questi giorni a Latina che, come spesso è accaduto questa estate, si conferma una delle città più calde dello stivale. Secondo l’ultimo bollettino sulle ondate di calore diffuso dal Ministero della Salute, se quella di oggi, 8 agosto, sarà una giornata da bollino giallo, quelle di domani, 9 agosto, e sabato 10 agosto, vedranno salire l’allerta a livello 2 (bollino arancione, quello che indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili).

Le temperature massime oggi alle 14 saranno di 35 gradi, 36 quelli percepiti; sempre 35 gradi anche per domani ma quelli percepiti saliranno a 38. Ancora più caldo sabato 10 agosto quando a fronte di una colonnina di mercurio che potrà raggiungere i 36 gradi, secondo l’ultimo bollettino del Ministero, saranno 39 quelli percepiti.

Nel Lazio bollino arancione domani e dopodomani anche a Frosinone, Rieti e Viterbo; leggermente meglio Viterbo con un livello di allerta 1 (bollino giallo, quello che indica uno stato di di pre-allerta indica condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore).