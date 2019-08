Caldo e afa, oggi il “picco” anche a Latina: un’altra giornata da bollino rosso

E’ previsto per oggi, lunedì 12 agosto, l’apice di questa ondata di calore che da giorni non dà tregua neanche nella provincia pontina. Termometro oltre i 38 gradi a Foggia e Firenze, ma non va meglio nelle altre città, come Roma e Bologna, dove il caldo è reso ancora più fastidioso dall’umidità.

Situazione non diversa neanche a Latina e nella provincia pontina dove la colonnina di mercurio sfiorerà di nuovo i 40 grandi.

Secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, si prevede oggi ancora una giornata da bollino rosso, il livello di allerta tre, quello che indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Le temperature massime alle 14 sono previste di 34 gradi, 39 quelli percepiti.

Comincerà ad andare meglio da domani, martedì 13 agosto (bollino giallo) anche se per avere un vero calo delle temperature bisognerà comunque attendere mercoledì (bollino verde). Che tempo farà a poi Ferragosto? In tanti staranno già scrutando le previsioni per il prossimo giovedì 15 agosto. Al momento secondo gli esperti si prevede una bella giornata con temperature massime che si aggireranno intorno ai 30-31 gradi.

Quando finirà il caldo infernale

Intorno al 16-18 agosto l’Anticiclone delle Azzorre dovrebbe smorzare questa ondata di caldo intenso. Secondo 3Bmeteo le temperature rimarranno comunque sopra la media, ma il caldo e l’afa saranno meno fastidiosi