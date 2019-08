Caldo e afa, fine settimana bollente: domenica da bollino rosso anche a Latina

Fine settimana bollente anche nella provincia di Latina. Continua, infatti, la nuova ondata di calore che da giorni interessa anche il territorio pontino.

Secondo le previsioni de IlMeteo.it, l'espansione dell’anticiclone africano su tutta l’Italia porterà a un sensibile aumento delle temperature in maggior misura rispetto ai giorni precedenti al Nord, ma anche al Sud e sulle due isole con il disagio dell’afa. Le temperature in alcune località del Paese arriveranno a toccare anche i 40 gradi. Domenica 11 e lunedì 12 agosto si prevede il picco di questa nuova ondata di calore; da martedì 13 agosto invece un nuovo calo delle temperature.

Domenica bollino rosso

E non andrà certo meglio a Latina in cui si preannuncia una domenica da bollino rosso; le temperature massime alle 14 raggiungeranno i 37 gradi, 40 quelli percepiti dalla popolazione. Secondo l’ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute saranno 8 le città con il livello di allerta 3, quello con il bollino rosso che “indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata è l’ondata di calore - si legge sul sito del Ministero -, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute”.

Si tratta di: Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma. Bollino arancione, livello di allerta 2 (indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili) invece in 9 città italiane: Ancona, Bologna, Bolzano, Palermo, Pescara, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo.

Bollino arancione previsto oggi sabato 10 agosto anche a Latina come in altre 12 città italiane. Le temperature massime saranno di 36 gradi, 38 quelle percepite.