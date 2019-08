Caldo con le ore contate: previsto un calo delle temperature. E a Ferragosto?

Il caldo ha le ore contate: va attenuandosi la morsa dell’ondata di calore che ha stretto anche la provincia pontina negli ultimi giorni con temperature (percepite) che hanno raggiunto anche i 40 gradi.

Secondo il sito 3bmeteo le temperature saranno in calo in questi giorni in tutto il Paese, con smorzamento del grande caldo grazie alla sostituzione dei venti dal Nord Africa con quelli più mitigati atlantici. Nella provincia pontina ancora una coda di caldo nella giornata di oggi con le temperature che dovrebbero iniziare a scendere di qualche grado invece da domani, mercoledì 14 agosto.

Oggi, martedì 13 agosto, secondo l’ultimo bollettino del Ministero della Salute sulle ondate di calore, è previsto ancora un bollino rosso - livello di allerta tre -; allerta che dovrebbe scendere al livello zero (bollino verde) nelle giornate di domani e di Ferragosto.

Proprio per il giorno di Ferragosto nel territorio pontino si attende un più sensibile calo delle temperature: secondo gli esperti le massime potrebbero assestarsi tra i 30-31 gradi.