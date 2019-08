Caldo: nuovo aumento delle temperature anche a Latina, ma solo per pochi giorni

Dopo una breve tregua, tornano ad alzarsi le temperature anche a Latina e nella provincia pontina.

Secondo gli esperti, l’inizio di questa settimana, quella post Ferragosto, vedrà l’ennesima rimonta dell’anticiclone africano, responsabile di una nuova ondata di calore che interesserà soprattutto il centro-sud del Paese. Come riporta 3bmeteo, l'anticiclone delle Azzorre, garante delle ultime giornate stabili e in prevalenza soleggiate con clima caldo ma senza eccessi, sta per essere sostituito o coadiuvato da quello nord africano.

Ripercussioni anche sul territorio pontino: l’inizio della settimana sarà sicuramente quello più difficile con le temperature che potrebbero sfiorare di nuovo i 36 gradi. Per fortuna, riporta l'AdnKronos, questo nuovo afflusso di aria dal deserto avrà vita breve, infatti già da mercoledì 21 agosto l'anticiclone africano comincerà a perdere colpi a partire dalle regioni settentrionali. Tra mercoledì e giovedì, infatti, la bolla d'aria rovente di origine africana comincerà a sgonfiarsi. Temperature sono previste in diminuzione su tutto il Paese proprio a partire da giovedì 22 agosto.

Secondo l’ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute di questa mattina - potrebbe subire degli aggiornamenti - si prevedono comunque per oggi e domani, lunedì 19 e martedì 20 agosto, due giornate da bollino verde, il livello di allerta 1. Bollino giallo previsto, al momento, per mercoledì 21 agosto.