Meteo Latina, sono previste di nuovo le piogge: “criticità codice giallo"

Torna la pioggia: queste le previsioni per le prossime ore che interessano la provincia di Latina e buona parte della regione Lazio. Le precipitazioni sono annunciate per la giornata di giovedì 19 dicembre.

Il bollettino di criticità idrogeologica e idraulica emesso in queste ore dal Centro Funzionale Regionale riporta, infatti, una valutazione di criticità codice giallo per rischio idrogeologico a seguito di precipitazioni previste: isolate, anche a carattere di rovescio o temporale. Le zone di allerta del Lazio interessate sono quelle di Roma e Bacini Costieri Sud. L’allerta dal mattino di domani, giovedì 19 dicembre, e per le successive 12 ore.