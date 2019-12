Meteo Latina, previste di nuovo le piogge: criticità codice giallo

Torna il maltempo nella provincia di Latina e in parte del Lazio. Con il ritorno delle piogge, non lasciano ben sperare, infatti, le previsioni per le prossime ore.

Il Centro Funzionale Regionale ha emesso un bollettino di criticità idrogeologica ed idraulica che riporta una “valutazione di criticità codice giallo (ordinaria) per rischio idrogeologico a seguito di precipitazioni previste isolate, anche a carattere di rovescio o temporale”.

L’allerta da domani mattina, 12 dicembre, e per le successive 6-9; queste le zone di allerta interessate: A(Bacini costieri nord), D (Roma) e F (Bacini costieri sud).