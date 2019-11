Meteo a Latina, si prevedono ancora pioggia e forte vento. Nuova allerta nel Lazio

Provincia di Latina ancora nela morsa del maltempo, come anche il resto del Lazio. La pioggia non dà tregua e le previsioni per i prossimi giorni non promettono niente di buono.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse. Dal pomeriggio di domani, martedì 12 novembre, e per le successive 12-18 ore “si prevedono sul Lazio precipitazioni, anche a carattere di rovescio, specie settori meridionali. Venti da forti a burrasca, sud-orientali sui settori tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.

Il Centro Funzionale Regionale ha emesso anche un bollettino di criticità idrogeologica e idraulica che riporta una valutazione di criticità codice giallo per rischio idrogeologico su Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Roma, Aniene e Bacino del Liri; codice giallo per rischio idraulico/idrogeologico su Bacini Costieri Sud.