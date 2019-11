Meteo a Latina, una nuova allerta per la pioggia: “criticità codice giallo”

Ancora maltempo. Non migliorano le previsioni per il territorio pontino dove nelle prossime ore è attesa ancora la pioggia. Pioggia che insieme al vento, soprattutto nel fine settimana appena passato ha causato ingenti danni in diversi centri della provincia.

Il Centro Funzionale Regionale ha emesso oggi, 20 novembre, un bollettino di criticità idrogeologica ed idraulica che riporta una valutazione di “criticità codice giallo (Ordinaria)” per rischio idrogeologico a seguito di “precipitazioni previste da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale”

Le zone di allerta della regione interessate sono: Bacini costieri nord, Roma e Bacini costieri sud. L’allerta è valida da mattino di giovedì 21 novembre e per le successive 24-36 ore.