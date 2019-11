Maltempo, nuova allerta meteo per forte vento e pioggia. Rischio mareggiate sulle coste

Resta alta l’attenzione per il maltempo nella provincia di Latina, come nel resto del Lazio. Mentre prosegue nel territorio pontino la conta dei danni causati dalle abbondanti piogge e dal forte vento nel pomeriggio di ieri, non arrivano buone notizie dalle previsioni.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteo avverse con indicazioni che dal pomeriggio di oggi, sabato 16 novembre, e per le successive 18-24 ore, si prevedono sul Lazio “il persistere di precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettriche e forti raffiche di vento. Possibili mareggiate lungo le coste esposte”.

Il Centro Funzionale Regionale ha diramato pertanto un avviso di criticità idrogeologica e idraulica con indicazione che dal pomeriggio di oggi e per le successive 18-24 ore si prevede nelle zone di allerta del Lazio: criticità idrogeologica codice arancione su Bacini Costieri Nord Roma e Bacini Costieri Sud. Criticità idraulica e idrogeologica codice giallo su Bacino medio Tevere, Appennino di Rieti, Aniene e Bacino del Liri.

Danni al litorale di Latina

La violenta ondata di maltempo di queste ore non ha risparmiato la provincia pontina. Tra le zone più colpite quella del litorale di Latina dove una tromba d’aria ha spazzato via cartelli stradali e causato danni ad abitazioni e stabilimenti balneari. La situazione più critica si è registrata nella zona di Villaggio Giornalisti.

Disagi nei collegamenti con le isole

Disagi si stanno registrando in queste ore anche nei collegamenti con le isole pontine. Come fa sapere Astral Infomobilità, infatti, a causa di condizioni meteo avverse la corsa unità veloce Formia-Ponza delle 15 di oggi è stata cancellata come non verrà effettuata neanche quella Formia-Ventotene delle 15.30. Anticipata alle 14.30 la corsa Ponza-Formia delle 16.