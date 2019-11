Meteo a Latina: il maltempo non molla la presa: nuova allerta per pioggia e vento

Resta nella morsa del maltempo il territorio pontino dove ancora si sentono le conseguenze delle abbondanti piogge e del forte vento che nel fine settimana hanno causato ingenti danni in diversi centri della provincia.

Non arrivano infatti buone notizie dalle previsioni per le prossime ore. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteo avverse con indicazione che "dal primo mattino di domani, martedì 19 novembre, e per le successive 18 -24 ore, si prevedono sul Lazio precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, specie sui versanti occidentali. Le precipitazioni saranno accompagnate da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.

Si prevedono inoltre dal tardo pomeriggio-sera di oggi, e per le successive 18 - 24 ore, “venti forti o di burrasca, dai quadranti meridionali, sui settori occidentali. Mareggiate sulle coste esposte”.

Il Centro Funzionale Regionale ha valutato una criticità codice giallo (Ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali sulle zone di allerta: Bacini Costieri Nord, Roma, Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri.