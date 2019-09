Allerta meteo in provincia, nuovo bollettino: pioggia anche per le prossime ore

Domenica di pioggia su tutto il Lazio e in provincia di Latina a segnare l'inizio dell'autunno. Il Centro Funzionale regionale ha emesso anche per la giornata di oggi, 22 settembre, un bollettino di allerta meteo. Dal pomeriggio di oggi e per le prossime 24-36 ore si prevedono infatti precipitazioni intense anche a carattere di rovescio o temporale.

I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, raffiche di vento e possibili grandinate. Nei bancini costieri del sud del Lazio si segnala un rischio idrogeologico da codice arancione.